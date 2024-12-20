İstanbul Havalimanı Kışa Hazır: 404 Personel ve 179 Araçla Kar Mücadelesi

İstanbul Havalimanı Kışa Hazır

İstanbul Havalimanı, 404 kişilik personel ve 179 araçlık filo ile çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Havalimanının işletmecisi İGA, kış hazırlık çalışmalarını gazetecilere tanıttı.

İGA'dan Eğitim ve Hazırlık Süreci

İGA Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, burada yaptığı açıklamada, kış hazırlıkları kapsamında personele eğitim verildiğini belirtti. "Bu yıl eğitimlerimizi artırdık. Şu ana kadar 10,500 saat eğitim gerçekleştirdik; bunun 8,500 saati pratik, geri kalanı teorik eğitim şeklinde" şeklinde konuştu.

Büyükkaytan, kış alarmının gelmesi durumunda personeli 12 saat önceden havalimanına davet edip hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Havalimanında 12,5 milyon metrekare alanın temizleneceğini ve bunun yaklaşık 8,5 milyon metrekaresinin asfalt olduğunu sözlerine ekledi.

Araç ve Malzeme Hazırlıkları

Hava tarafında 179 aracın bakımının yapıldığını ve hazır beklediğini vurgulayan Büyükkaytan, ayrıca 139 araç ve 333 personel ile kara tarafında da hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. İstanbul Havalimanı, 2,000 ton tuz ve yaklaşık 750-800 ton solüsyon ile kışa karşı tedbirlerini aldı.

15 Ocak'a Kadar Kar Beklenmiyor

Büyükkaytan, kar yağışının beklenmediğini, ancak kışın yağışlı geçeceğini tahmin ettiklerini belirtti. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelere göre 15 Ocak'a kadar kar gözükmüyor. Kış hazırlıklarımız tamamlandı, kışı bekliyoruz" dedi.

Karla Mücadele Filoları ve Koordinasyon

Havalimanında kar ve buzla mücadele için alanlar 7 sektöre bölünmüş durumda. Her sektörde karla mücadele filosunun yerleştirildiğini ifade eden Büyükkaytan, bu filoların eş zamanlı ve komşu filolarla bağlantılı çalışacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul Havalimanı, 404 kişilik personel ve 179 araçlık filosuyla çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kış hazırlık çalışmalarını havalimanının apronunda gazetecilere gösterdi.

İstanbul Havalimanı, 404 kişilik personel ve 179 araçlık filosuyla çetin kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kış hazırlık çalışmalarını havalimanının apronunda gazetecilere gösterdi.