İstanbul Havalimanı’na Uçuş Yapan Hava Yolu Şirketi Sayısı 111'e Ulaştı

Japonya'nın ANA hava yolu şirketinin seferlerine başlamasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan şirket sayısı 111'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:57
İstanbul Havalimanı’na Uçuş Yapan Hava Yolu Şirketi Sayısı 111'e Ulaştı

İstanbul Havalimanı’na Yeni Uçuş: ANA Seferleri Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA) ile Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı seferlerinin başladığını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketleri sayısını 111’e çıkararak küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Bakan Uraloğlu, 12 Şubat'ta ANA'nın direkt uçuşlarına başladığını belirterek, bu hizmetin havalimanının uluslararası önemini artırdığını vurguladı. Uraloğlu, ''Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA, haftada 3 gün, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri bu hat üzerinde sefer gerçekleştirecek,'' dedi.

Küresel Aktarma Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, küresel aktarma merkezi olma konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini ifade ederek, ''ANA'nın sefer düzenlemesi, Türkiye ile Japonya arasındaki hava yolu bağlantısını güçlendirecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerine katkı sağlayacak'' şeklinde konuştu.

Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yolları'nın ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğunu vurguladı. Bu durum, İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası hava yolu ağındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor ve havalimanının dünya çapındaki havayolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı seferlerine başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak, küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA) Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı seferlerine başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak, küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

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