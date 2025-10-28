İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı ve 7. Yıl Coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ve 7. yıl dönümü; kortej, bando, yöresel danslar, canlı heykeller ve kule ışıklandırmasıyla kutlanacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:31
İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı ve 7. Yıl Coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı ve Havalimanının 7. Yıl Dönümü Etkinlikleri

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, her yıl 29 Ekim'de düzenlediği özel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yerli ve yabancı binlerce misafiriyle paylaşmaya devam edecek. Bu yılki kutlamalar aynı zamanda havalimanının hizmete açılışının 7. yıl dönümü niteliğini taşıyor.

Kutlamalar, 29 Ekim'de dış ile iç hatlar ve kara tarafı bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve bando gösterileriyle başlayacak. Etkinlik programı, farklı yörelerden geleneksel dans gösterileriyle ve ziyaretçileri karşılayacak performanslarla sürecek.

Etkinlikler ayrıca canlı heykel performansları gibi görsel öğelerle renklenecek ve yolculara hareketli bir Cumhuriyet atmosferi sunacak.

Havalimanının simgesi olarak öne çıkan hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim'de özel ışıklandırmalarla Türk bayrağının kırmızı rengine bürünecek ve kutlama görselinin merkezinde yer alacak.

Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıkacağı bu etkinlikler, yolculara ve ziyaretçilere Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatma hedefiyle planlandı.

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanının hizmete açılışının 7. yıl...

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanının hizmete açılışının 7. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanının hizmete açılışının 7. yıl...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik
2
Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı
3
Boztepe'ye Kule 61 Projesi: 7 bin 478 metrekarelik seyir kulei
4
Alper Gezeravcı Azerbaycan'da: Türkiye'nin Milli Uzay Programı Anlatıldı
5
Yusuf Tekin: Gümüşdere Okulları Açıldı — Derslik Sayısı İkiye Katlandı
6
MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?
7
Pendik Çamlık Mahallesi'nde Özel Hastane Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar