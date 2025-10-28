İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı ve 7. Yıl Coşkusu

İstanbul Havalimanı'nda 29 Ekim Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı ve Havalimanının 7. Yıl Dönümü Etkinlikleri

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, her yıl 29 Ekim'de düzenlediği özel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yerli ve yabancı binlerce misafiriyle paylaşmaya devam edecek. Bu yılki kutlamalar aynı zamanda havalimanının hizmete açılışının 7. yıl dönümü niteliğini taşıyor.

Kutlamalar, 29 Ekim'de dış ile iç hatlar ve kara tarafı bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek kortej yürüyüşü ve bando gösterileriyle başlayacak. Etkinlik programı, farklı yörelerden geleneksel dans gösterileriyle ve ziyaretçileri karşılayacak performanslarla sürecek.

Etkinlikler ayrıca canlı heykel performansları gibi görsel öğelerle renklenecek ve yolculara hareketli bir Cumhuriyet atmosferi sunacak.

Havalimanının simgesi olarak öne çıkan hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim'de özel ışıklandırmalarla Türk bayrağının kırmızı rengine bürünecek ve kutlama görselinin merkezinde yer alacak.

Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıkacağı bu etkinlikler, yolculara ve ziyaretçilere Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşatma hedefiyle planlandı.

İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve havalimanının hizmete açılışının 7. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.