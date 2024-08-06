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İstanbul Havalimanı'nda 309 Jako Papağanı Ele Geçirildi

Yabancı hayvan ticaretine karşı mücadele devam ediyor: 309 jakonun kaynağı sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:12
İstanbul Havalimanı'nda 309 Jako Papağanı Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Papağan Operasyonu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı'nın kargo alanında gerçekleştirilen bir operasyonda, belge eksikliği nedeniyle 309 jako papağanına el konuldu.

Hayvan Ticaretine Geçit Yok

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yasa dışı hayvan ticaretine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerinin altını çizdi. Yumaklı, "Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla işbirliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bu durum, yaban hayvanlarının korunması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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