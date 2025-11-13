İstanbul Havalimanı'nda 5 bin tıbbi sülük ele geçirildi

12 Kasım 2025'te x-ray ile tespit edilen canlı sülükler, CITES belgeleri sunulamaması üzerine el konuldu

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 12 Kasım 2025 tarihinde, yolcuların beraberinde getirdiği valizlerin x-ray cihazı ile yapılan kontrolleri sırasında bir valiz içinde canlı tıbbi sülükler tespit edildi.

Durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri'ne bildirildi. Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlilerince yapılan incelemede, şahsın CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemediği belirlendi.

Bu kapsamda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaklaşık 5.000 adet, toplam 1,5 kilogram ağırlığındaki tıbbi sülüklere el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan şahsa toplam 377.783 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda denetimlerin kesintisiz olarak devam ettiği ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden bu tür yasa dışı girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi.

