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İstanbul Havalimanı'nda Otoparkta Araç Yangını Söndürüldü

İstanbul Havalimanı'nda bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 01:17
İstanbul Havalimanı'nda Otoparkta Araç Yangını Söndürüldü

İstanbul Havalimanı'nda Otoparkta Araç Yangını

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği önündeki otoparkta bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Amirlik önündeki açık otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın neticesinde otomobilde önemli hasarlar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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