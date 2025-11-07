İstanbul Havalimanı'nda Saudia uçuşunda bomba ihbarı: SV278 gecikti

İstanbul-Cidde seferi öncesi uçakta yaşanan panik aramalar sonucu asılsız çıktı

İstanbul Havalimanı'ndan Cidde seferini yapmak üzere kalkış hazırlıklarını sürdüren Saudia Airlines'e ait SV278 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağında bir yolcunun uçakta bomba var demesi paniğe yol açtı.

Kabin ekibi durumu hemen kaptan pilota bildirdi. Kaptan pilot, hava trafik kontrolörü ile irtibata geçtikten sonra uçağa polis ekipleri çağrıldı.

Güvenlik ekipleri uçağın kabin ve kargo bölümlerini bomba arama köpeği ile detaylı şekilde aradı. Aynı zamanda bagajlar mobil X-Ray cihazından yeniden kontrol edildi.

İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken gerçekleştirilen aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Sefer gecikmeli gerçekleşti.

