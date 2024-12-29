İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusunun Rehabilitasyon Süreci Devam Ediyor

Goril Yavrusunun Rehabilitasyon Süreci Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yakalanan nesli tükenmekte olan goril yavrusunun durumu hakkında bilgi verdi. Paylaşımda "ufaklıktan haber var" mesajı da yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen rehabilitasyon sürecinde dikkat çeken noktalardan biri de yavrunun sağlığı. Bakanlık, "Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumların tekrar yaşanmaması için ona güvenli bir ortam oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere, yaban hayatını koruma ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.