  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Yayınlanma:
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerinin birleşmesi nedeniyle son üç gündür yoğunluk yaşanıyor. Terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu ve iç hat kontuarlarında uzun kuyrukların oluştu. İGA, THY ve TGS ekipleri yolcuları yönlendirerek mağduriyetleri önlemeye çalıştı. Polis ekipleri de pasaport bankolarını açık tutarak yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda son üç gündür yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Yolcu yoğunluğu nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İGA ekipleri tüm kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların daha hızlı geçişine yardımcı oldu. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Bilet ve valiz işlemlerini tamamlayan yolcular bu kez uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Polis ekipleri de Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması
40-41-42-43 yaşında emeklilik müjdesi! 1800 3600 5000 günden erken emeklilik hakkı doğuyor
40-41-42-43 yaşında emeklilik müjdesi! 1800 3600 5000 günden erken emeklilik hakkı doğuyor
Türkiye, Tahıl Koridoru ile 44 Ülkede Taşımacılıkta Önemli Rol Oynuyor
Türkiye, Tahıl Koridoru ile 44 Ülkede Taşımacılıkta Önemli Rol Oynuyor
Cancri Jewelry davasında İstinaf Mahkemesi kararını bozdu
Cancri Jewelry davasında İstinaf Mahkemesi kararını bozdu
Karadağ Başbakanı Abazovic: 'Türkiye Batı Balkanlar'da Kilit Ülke Konumunda'
Karadağ Başbakanı Abazovic: 'Türkiye Batı Balkanlar'da Kilit Ülke Konumunda'
Saray'da Yol Vermeme Kavgası Kanlı Bitti: 5 Yaralı
Saray'da Yol Vermeme Kavgası Kanlı Bitti: 5 Yaralı
Fransa'dan Katılan PKK'lı Terörist Irak'ta Teslim Oldu
Fransa'dan Katılan PKK'lı Terörist Irak'ta Teslim Oldu