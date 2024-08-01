Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Havalimanları Seyahatlerde Zirvede

2024'te İstanbul havalimanlarından yapılan uçuşlar, Türkiye genelinin yarısını oluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:46
İstanbul Havalimanları Seyahatlerde Zirvede

İstanbul Havalimanları Seyahatlerde Zirvede

Türkiye genelindeki yolcuların %55'i İstanbul havalimanlarını tercih etti.

İstanbul'da 57 Milyon Yolcu Hizmet Aldı

Bu yılın ilk yarısında, İstanbul havalimanlarından gerçekleştirilen iç ve dış hatlarda 384 bin 158 seferde toplam 57 milyon 915 bin 515 yolcu seyahat etti.

Nüfus Artışındaki Beklentiler

TÜİK’in projeksiyonuna göre, 2023-2030 döneminde Türkiye'nin nüfusu 2.8 milyon artacak, en büyük katkının İstanbul'dan gelmesi bekleniyor.

Körfez Ülkeleriyle Ticaretin Artışı

Devam eden serbest ticaret anlaşması, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında ticaretin ve yatırımların artmasına zemin hazırlayacak.

Çelik Sektöründe Değişim

2024’ün ilk yarısında Türkiye’de 18.6 milyon ton ham çelik üretimi yapıldı; ancak tüketimde %4'lük bir azalma kaydedildi.

Dijital Dolandırıcılık Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir alüminyum firmasına yönelik dijital dolandırıcılık olayında 19 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Sıcak Hava ve Su Tüketimi

SUDER'in verilerine göre, sıcakların artmasıyla ambalajlı su tüketiminde %35’lik bir artış görüldü.

Ekosistem Esaslı Balıkçılık Uyarısı

Bandırma Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, balık stoku azalırsa yetiştiricilik imkanı kalmayacağını vurguladı.

Okçuluk Takımında Gelenek Gelişiyor

Mete Gazoz’un Tokyo 2020'de giydiği şapka, Paris 2024'te de okçuluk milli takımında bir gelenek haline geldi.

Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda Zorluklarla Mücadele Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, yiyeceklerin kalitesi ve sıcaklık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Not: Anadolu Ajansı’nın içerikleri, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Sözleşme gereği hak ihlali durumunda yasal işlem başlatılabilir.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi