İstanbul Havalimanları Seyahatlerde Zirvede

Türkiye genelindeki yolcuların %55'i İstanbul havalimanlarını tercih etti.

İstanbul'da 57 Milyon Yolcu Hizmet Aldı

Bu yılın ilk yarısında, İstanbul havalimanlarından gerçekleştirilen iç ve dış hatlarda 384 bin 158 seferde toplam 57 milyon 915 bin 515 yolcu seyahat etti.

Nüfus Artışındaki Beklentiler

TÜİK’in projeksiyonuna göre, 2023-2030 döneminde Türkiye'nin nüfusu 2.8 milyon artacak, en büyük katkının İstanbul'dan gelmesi bekleniyor.

Körfez Ülkeleriyle Ticaretin Artışı

Devam eden serbest ticaret anlaşması, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında ticaretin ve yatırımların artmasına zemin hazırlayacak.

Çelik Sektöründe Değişim

2024’ün ilk yarısında Türkiye’de 18.6 milyon ton ham çelik üretimi yapıldı; ancak tüketimde %4'lük bir azalma kaydedildi.

Dijital Dolandırıcılık Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir alüminyum firmasına yönelik dijital dolandırıcılık olayında 19 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Sıcak Hava ve Su Tüketimi

SUDER'in verilerine göre, sıcakların artmasıyla ambalajlı su tüketiminde %35’lik bir artış görüldü.

Ekosistem Esaslı Balıkçılık Uyarısı

Bandırma Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, balık stoku azalırsa yetiştiricilik imkanı kalmayacağını vurguladı.

Okçuluk Takımında Gelenek Gelişiyor

Mete Gazoz’un Tokyo 2020'de giydiği şapka, Paris 2024'te de okçuluk milli takımında bir gelenek haline geldi.

Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda Zorluklarla Mücadele Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, yiyeceklerin kalitesi ve sıcaklık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

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