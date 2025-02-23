İstanbul HDK Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

İstanbul merkezli HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına göre 30 şüpheli terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:04
İstanbul HDK Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

İstanbul HDK Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul merkezli yürütülen HDK (Halkların Demokratik Kongresi) soruşturmasında, soruşturmayı yürüten savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşılmıştır. Bu yazıda, terör örgütü PKK/KCK'nın HDK'ya ilettiği talimatların incelenerek analiz edildiği belirtilmektedir.

30 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 30 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'nın HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmanın, terör örgütünün üst yönetimince verilen talimatların HDK bünyesinde aktif olarak değerlendirilmesine dayandığı ifade edilmektedir.

Organizasyonun Yapısı ve Amaçları

Savcılığın sevk yazısında, terör örgütü PKK'nın alt yapılanması olan DTK'nın ( Demokratik Toplum Kongresi) Türkiye genelinde örgütlenme ihtiyacı duyduğu vurgulanmıştır. Yazıda, sözde özerklik yapısının yayılması ve marjinal sol grupların tek çatı altında toplanarak alternatif meclis oluşturma hedefleri de detaylandırılmaktadır.

HDK'nın Faaliyetleri ve Eylem Stratejileri

HDK'nın, 15-16 Ekim 2011'de kurulmasının ardından, marjinal sol grupları bir araya getirme ve Abdullah Öcalan'ın siyasi taleplerinin devletle kabul ettirilmesi amacıyla çalıştığı bilgisi verilmektedir. Ayrıca, HDK'nın toplumu sözde demokratik özerklik fikrine hazırlamak amacıyla faaliyet yürüttüğü de belirtilmiştir.

Talimatlar ve Eylemler

Savcılık yazısında, HDK'nın üst yönetimce verilen talimatların festival, konser ve basın açıklaması gibi etkinliklerde uygulandığı ifade edilmiştir. Bu eylemler sırasında güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına yönelik tahripkar eylemler gerçekleştirildiği de kaydedilmiştir.

Soruşturma Süreci

Soruşturma süreci, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporlarla desteklenmekte olup, HDK'nın terör örgütünün yasal görünümlü cephe yapılanması olduğu tespiti yapılmıştır. Soruşturma sonucunda 60 şüpheli tespit edilmiş ve 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonla 50 şüpheli yakalanmıştır.

Savcılık, 35 şüpheli için tutuklama, 13'ü için "konutu terk etmeme" ve 2'si için "karakolda imza atma" tedbirleri talep ederken, nöbetçi sulh ceza hakimliği 30 şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir.

Bu süreç, İstanbul'da terör örgütünün HDK yapılanmasıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiğini göstermektedir.

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