İstanbul için AKOM'dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İstanbul için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üstünde

AKOM'un yayımladığı açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde, 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Ne Zaman Olacak?

Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde öngörülen sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişleri yaşanacak. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

AKOM, yaşanması muhtemel olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye etti.