İstanbul için kritik gün: AKOM'dan uyarı var

İstanbullular için kritik uyarı geldi. Yarın için dikkatli olun. Afet Koordinasyon Merkezi'nden gelen uyarıda yarın özellikle öğle saatlerinde şiddetli bir rüzgar fırtınasının olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar Marmara Bölgesi'ni esir alacak. Fırtına Trakya bölgesinin bazı bölümlerinde kısa süreli bazı yerlerde ise tam fırtına şeklinde rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Rüzgar fırtınasının etkisi ile yer yer sağanak yağış olması beklenen Marmara Bölgesi'nde yarın akşama kadar olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olun çağrısı yapıldı. Vatandaşın hazırlıklı olunması yönünde uyarı geldi.