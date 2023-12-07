İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların ardından peş peşe sağanak yağış uyarısı geliyor. Özellikle İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ne kadar süreceği ve kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminlerini paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.





Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmurlu bir hava hakim. Sıcaklıklar ise genel olarak ortalamada seyrediyor.

Akşam ve gece saatlerinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de, aynı zamanda Kıyı Ege, Adana, Maraş, Osmaniye, Kilis, Antep ile İstanbul, Kocaeli, Yalova'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yağışlar batı ve iç bölgelerde cuma cumartesi günleri de devam edeceği ifade ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'da ise pazartesiye kadar süreceği belirtiliyor. Hafta sonuna girildiğinde sıcaklık düşüşü yaşanacak, İstanbul'da 7 dereceye kadar ineceği öngörülüyor. Ancak yağışın Akdeniz üzerinden gelmesi nedeniyle kar yağışı beklenmiyor. Kar yağışı hafta sonunda Trakya ve doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağmur ile karışı olarak kendini gösterebilir.

İstanbul'da bugün sis, pus ve kirleticilerle karışık olduğu yağışlar aralıklı olarak devam ediyor ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetlenebileceği ifade ediliyor. İl genelinde sıcaklık değerlerinin bugün 13 derece, yarın 10, cumartesi 7, pazar ise 8 derece olacağı ve kar yağışının beklenmediği ifade edildi.