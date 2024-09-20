İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: AKOM'dan Kritik Açıklama

AKOM'dan İstanbul'a Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşam şehir merkezinde ve Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde kuvvetli yağışların beklenildiğini bildirdi.

Hava Durumu Tahmini

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın İstanbul genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şehir merkezinde kuvvetli yağışlar meydana gelirken, özellikle Şile, Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan gibi Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde çok kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşlara Uyarı

Bu yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı, AKOM, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önerdi.