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İstanbul İçin Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı: Dikkat Edin!

Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:26
İstanbul İçin Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı: Dikkat Edin!

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı geldi. Yarın sabah saatlerinden itibaren, özellikle kuzey ve iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, bu yağışların ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı su baskınları gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da beklenen bu yağışların, günlük yaşamı etkileyebileceği için, özellikle dışarıda olanların ve ulaşım araçlarını kullananların hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

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