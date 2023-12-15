İstanbul için sağanak yağış uyarısı: Akşam saatlerinde bir an önce evinize gidin

Meteoroloji raporlarına göre bugün Trakya ve İstanbul'da yağışlar yoğun bir şekilde etkili olacak. Bu durumu Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaşanacak gelişmelere dair öngörülerini canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Şen, hava durumu tahminlerini şu şekilde ifade etti:

"Rüzgar döndü, sabah lodostu. Rüzgar kuzeye döndü ve hızla doğuya kayacak. Yağış Avrupa Yakası başta olmak üzere bütün İstanbul'da öğlene doğru başlayacak. Trakya'da Edirne'de başladı. Ege'de rüzgar güneyli. Edremit Körfezi üzerinde çarpışıyor. Burada yağış kuvvetli olacak. Yağış Bursa Yalova Kocaeli İstanbul başta olmak üzere kuvvetli olacak. Önce Avrupa yakası sonra il genelinde etkili olacak. Su baskınlarına neden olabilir. Öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin."





Sağanak yağışların yanı sıra kar yağışında son duruma bakıldığında Trakya bölgesinde Edirne'de kar yağışı beklendiği ancak İstanbul için bu durumun etkisi görülmediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Trakya bölgesinde 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji kaynaklarından alınan son bilgilere göre batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Düzce, Zonguldak ve Isparta'nın yanı sıra Bartın çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Özellikle gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis oluşması muhtemel.





Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde etkili olan kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı öngörülüyor. Doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece arasında bir artış yaşanması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli olacağı tahmin edilirken, özellikle kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında ise rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40 ila 70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

- Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; en yüksek sıcaklık 16°C.

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı; en yüksek sıcaklık 12°C. (Yağışların sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.)

- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; en yüksek sıcaklık 21°C. (Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

- Adana: Parçalı ve çok bulutlu; en yüksek sıcaklık 20°C.

- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı; en yüksek sıcaklık 19°C.

- Samsun: Parçalı ve az bulutlu; en yüksek sıcaklık 21°C.

- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu; en yüksek sıcaklık 19°C.

- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu; en yüksek sıcaklık 9°C.

- Diyarbakır: Az bulutlu; en yüksek sıcaklık 14°C.