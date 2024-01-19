İstanbul için sel uyarısı: Marmara genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağış beklendiği için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) vatandaşları uyardı. İstanbul için sel uyarısı yapan Meteoroloji vatandaşın olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması istendi.

İstanbul için sel uyarısı: Marmara genelinde kuvvetli yağış bekleniyor
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, yarın bölgeye yağış geliyor. Öğleden sonra şiddetini artıracak olan yağışlar, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

hava-durumu

Edirne ve Kırklareli’nde yağışlar başlayacak. Önce kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, hava soğudukça kuvvetli karla karışık yağmura dönüşecek. Dağlık bölgelerde ise kuvvetli kar yağışı görülecek.

hava-durumu

Yağışlarla birlikte kuzeyden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına, sel, su baskını ve ulaşım sorunlarına neden olacak. Kar yağışının görüleceği bölgelerde ise buzlanma ve don tehlikesi var. Bu yüzden olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmak önemli.

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