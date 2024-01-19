İstanbul için sel uyarısı: Marmara genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, yarın bölgeye yağış geliyor. Öğleden sonra şiddetini artıracak olan yağışlar, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.





Edirne ve Kırklareli’nde yağışlar başlayacak. Önce kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, hava soğudukça kuvvetli karla karışık yağmura dönüşecek. Dağlık bölgelerde ise kuvvetli kar yağışı görülecek.





Yağışlarla birlikte kuzeyden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına, sel, su baskını ve ulaşım sorunlarına neden olacak. Kar yağışının görüleceği bölgelerde ise buzlanma ve don tehlikesi var. Bu yüzden olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmak önemli.