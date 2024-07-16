İstanbul için sıcak hava alarmı: Mecbur kalmazsanız dışarı çıkmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, şehirde hafta boyunca aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 33-36 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
AKOM, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde olacağını belirtti. Özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Sıcak ve nemli hava, megakentte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.