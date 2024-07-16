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İstanbul için sıcak hava alarmı: Mecbur kalmazsanız dışarı çıkmayın!

İstanbul'da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. AKOM, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyredeceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:08
İstanbul için sıcak hava alarmı: Mecbur kalmazsanız dışarı çıkmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, şehirde hafta boyunca aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 33-36 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde olacağını belirtti. Özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Sıcak ve nemli hava, megakentte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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