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İstanbul İçin Soğuk Hava ve Kar Uyarısı: 3 Şubat’a Dikkat!

İBB, 3 Şubat'ta İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve 5-6 Şubat'taki kar yağışı için uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:02
İstanbul İçin Soğuk Hava ve Kar Uyarısı: 3 Şubat’a Dikkat!

İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 3 Şubat'tan itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Ayrıca, 5-6 Şubat tarihlerinde kar yağışı olacağı bildirildi.

Don ve Buzlanma Riskine Dikkat!

Açıklamada, haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde ılıman hava koşullarının hâkim olacağı, ancak 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile karşılaşılacağı ifade edildi. 5-6 Şubat'ta kar yağışının 1-5 santimetre arasında olabileceği, çarşamba günü 1-5, perşembe günü ise 10-20 santimetre kadar kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği, özellikle 7 Şubat Cuma günü sıcaklığın 1 ile 5 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu günlerde buzlanma riski artabileceği vurgulandı.

Özel Araç Kullanımı Sınırlı Olmalı

Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde etkisi artacak sis, kırağı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlara özel araçlarıyla zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları tavsiye edildi. AKOM, genelinde sıcaklıkların yarından itibaren 10 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

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