DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,03 0,02%
ALTIN
3.014,75 -0,69%
BITCOIN
2.309.921,28 0,32%

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul'da 2024 yılı için yapılan toplantıda afetlere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:59
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 2024 yılına ilişkin yatırım projelerinin değerlendirildiği bu önemli toplantıda, katılımcı kuruluşlar gündemlerini sundular.

Afetlere Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm

Toplantıda konuşan Vali Gül, "Afetlere hazır olabilmek için binaların olabildiğince yenilenmesi gerekiyor. Kamuya ait işgal altındaki yerlerin tespit edilerek kamuya kazandırılması lazım. Mera ve tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, tasarruf tedbirlerine dikkat ederek yatırımları sürdüreceklerini, afetlerden önce koruyucu tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı. "Afet geldikten sonra yaptığımız işlerin hiçbir hükmü yok," diyerek, alınacak önlemlerin gerekliliğini belirtti.

Kış Hazırlıkları ve Hayvan Hakları

Gül, iklim koşullarına dair hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, "Yarın kar yağacak gibi hazırlıklarımızı tamamlayacağız." dedi. Çeşitli denetimlerin sürdüğünü, özellikle sokak hayvanları ve aydınlatma konularının her kurum tarafından takip edildiğini kaydetti.

Havai Fişek ve Alkol Düzenlemeleri

İstanbul'daki havai fişek kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere de değinen Gül, "İstanbul'da yasal olarak 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılabiliyor. Bunun dışındaki durumlar için en üst düzeyde cezai yaptırımlar uygulayacağız." dedi. Ayrıca alkol satışının belirli saatlerde yasak olduğunu belirtti ve "Neslimizi korumamız gerekiyor," ifadesini kullandı.

Toplantıya Katılanlar

Sunumların yapıldığı ve istişarelerde bulunulan toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri katılım gösterdi. Vali Gül, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AP'de İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki Eylemleri Tartışıldı
2
Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı
3
Mısır'da Tarihi Doğa Olayı: Firavun 2. Ramses Heykeline Güneş Işığı Vurdu
4
Milli Savunma Bakanı Güler ve KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun Görüşmesi
5
İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
6
Bakan Güler, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
7
Yargı Reformu İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşüldü

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak