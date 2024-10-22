İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 2024 yılına ilişkin yatırım projelerinin değerlendirildiği bu önemli toplantıda, katılımcı kuruluşlar gündemlerini sundular.

Afetlere Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm

Toplantıda konuşan Vali Gül, "Afetlere hazır olabilmek için binaların olabildiğince yenilenmesi gerekiyor. Kamuya ait işgal altındaki yerlerin tespit edilerek kamuya kazandırılması lazım. Mera ve tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, tasarruf tedbirlerine dikkat ederek yatırımları sürdüreceklerini, afetlerden önce koruyucu tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı. "Afet geldikten sonra yaptığımız işlerin hiçbir hükmü yok," diyerek, alınacak önlemlerin gerekliliğini belirtti.

Kış Hazırlıkları ve Hayvan Hakları

Gül, iklim koşullarına dair hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, "Yarın kar yağacak gibi hazırlıklarımızı tamamlayacağız." dedi. Çeşitli denetimlerin sürdüğünü, özellikle sokak hayvanları ve aydınlatma konularının her kurum tarafından takip edildiğini kaydetti.

Havai Fişek ve Alkol Düzenlemeleri

İstanbul'daki havai fişek kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere de değinen Gül, "İstanbul'da yasal olarak 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılabiliyor. Bunun dışındaki durumlar için en üst düzeyde cezai yaptırımlar uygulayacağız." dedi. Ayrıca alkol satışının belirli saatlerde yasak olduğunu belirtti ve "Neslimizi korumamız gerekiyor," ifadesini kullandı.

Toplantıya Katılanlar

Sunumların yapıldığı ve istişarelerde bulunulan toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri katılım gösterdi. Vali Gül, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.