İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Devir Teslim Töreni

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katılarak, görevini devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’i kutladı. Törende konuşan Memişoğlu, 8 yıl boyunca yürüttüğü müdürlük görevini çok değerli bulduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu'ndan Kovid Dönemi Vurgusu

Konuşmasında, COVID-19 döneminde filyasyon ekiplerinin ve ilçe sağlık müdürlüklerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Bu görev bir nöbet. Her makamın bir sona sahip olduğu gerçeğini unutmamak lazım” dedi.

Dünya Sağlığına Dikkat Çekti

Günümüzde dünyada bir sağlık krizinin yaşandığını dile getiren Memişoğlu, “Halkımıza hizmet etmek ve onların sağlığını korumak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmiş Dönemi Değerlendirdi

Memişoğlu, 2016 yılında müdürlük görevine başladığında üstlendiği sorumlulukları hatırlatarak, bu süre içerisinde pek çok olayla başa çıktıklarını belirtti. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için başta Kovid-19 olmak üzere birçok acil durumda mücadele verildiğini dile getirdi.

Sağlık Altyapısında Devrim

Bakan, Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyada örnek gösterilecek konumda olduğunu ifade ederek, “2017’de Türkiye’de ilk defa aile sağlığı merkezleri kurulmaya başlandı. Toplumun sağlığını korumak için bu tür önlemler çok değerli” dedi.

Yeni Müdür Güner’den Vizyon

Görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Bakan Memişoğlu’ndan bayrağı devralmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Güner, “Koşmaya hazırız. Bu yüce millete hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Tören Sonrası Hediye Taksimi

Konuşmaların ardından iki sağlık yöneticisi, birbirlerine hediye takdim etti; Güner, Bakan Memişoğlu’na anlamlı bir tablo hediye ederek, törende sıcak anların yaşanmasını sağladı.

Devir teslim töreni, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katıldı ve görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu törende konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katıldı ve görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu törende konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katıldı ve görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu törende konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katıldı ve görevi devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu törende konuşma yaptı.