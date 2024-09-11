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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Mpox Virüsü Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki M çiçeği virüsü iddialarını yalanladı, hastada virüs tespit edilmediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:46
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Mpox Virüsü Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Mpox Virüsü Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan M çiçeği virüsü (mpox) iddialarına dair önemli bir açıklama yaptı. Beyoğlu'nda bir yabancı uyruklu şahıs hakkında çıkan spekülasyonların asılsız olduğu belirtildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Hakkında Detaylar

Müdürlük, sosyal medyada bahsedilen şahsın sağlık protokolleri çerçevesinde hastaneye kaldırıldığını vurguladı. Yapılan inceleme, tetkik ve testler neticesinde kişinin maymun çiçeği hastalığına sahip olmadığı kesin olarak tespit edilmiştir. “Kaynağı Belirsiz Haberlere İtibar Edilmemeli”

Açıklamada, “Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolü için güçlü bir sağlık altyapımız mevcut. Sosyal medya platformlarında dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.

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