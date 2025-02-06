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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Pelerinsiz Kahramanlar' Videosu Yayınlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının fedakarlığını anlatan 'Pelerinsiz Kahramanlar' adlı videoyu paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:13
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Pelerinsiz Kahramanlar' Videosu Yayınlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden anlamlı video: 'Pelerinsiz Kahramanlar'

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde, sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarca çabaları ve halkın birlik ruhunu ön plana çıkarmak amacıyla 'Pelerinsiz Kahramanlar' adında bir video hazırlandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bu etkileyici video, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in konuşmalarıyla dikkat çekti.

Depremzede Mustafa Avcı'nın Anlatımı

Videoda, deprem bölgesinde görev yapan sağlık profesyonellerinin yanı sıra İstanbul'da tedavi gören depremzede Mustafa Avcı da yaşadıklarını paylaştı. Sağlık ekiplerinin, depremin ilk anlarından itibaren verdikleri büyük mücadele ve özverileri vurgulandı. Enkazların başında hayat kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının azmi, videonun temel mesajını oluşturdu.

Geleceğe Dair Bir Vizyon

Bu video sadece geçmişi hatırlatmakla kalmayıp, geleceğe daha güçlü ve hazırlıklı olmanın gereğine de dikkat çekiyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, bu değerli paylaşımı sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda sağlanan destek ve dayanışma, böyle zor zamanlarda halkın nasıl bir araya geldiğini gösteriyor.

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