İstanbul İletişim Fakülteleri Dekanları ‘Yılın Fotoğrafları’ Oylamasında

İstanbul'daki üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, bu anlamlı etkinliğe destek verdi.

Her yıl düzenlenen bu oylama, gazeteciliğin önemli bir parçası olan fotoğrafçılığı ön plana çıkarmayı hedefliyor. Oylamaya katılan dekanlar, çeşitli kategorilerde en beğenilen fotoğraflar için oy kullanarak, basın dünyasının kalitesini ve yaratıcılığını teşvik etmek adına katkıda bulundu.

Bu yılki etkinlikte, farklı üniversitelerin iletişim fakültelerinin dekanları, fotoğrafçılığın ve haberciliğin önemini vurgularken, genç yeteneklerin teşvik edilmesine de dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.