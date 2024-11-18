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İstanbul İlk Ara Tatilde Trafik yoğunluğu ile Karşı Karşıya

İstanbul'da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu arttı. Ana arterlerde ve köprülerde araç geçişlerinde zorluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:07
İstanbul İlk Ara Tatilde Trafik yoğunluğu ile Karşı Karşıya

İstanbul'da Ara Tatil Sonrası Trafik Problemi

İstanbul'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından trafik yoğunluğu baş gösterdi. İlk mesai gününde, özellikle sabah saatlerinde iş, okul ve diğer gündelik işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, yollar ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Yoğun Trafik

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde yavaş ilerleyen trafik, Samandıra Gişeler'deki yol çalışmaları nedeniyle de aksaklıklara yol açıyor.

Avrupa Yakası'nda Durum Ne?

Avrupa Yakası'na geçişler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında oldukça zor geçiyor. D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkilerinde yoğunluk gözlemleniyor. Ancak Avcılar istikametinde trafik akışı oldukça aktiftir.

Özetle:

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %58, Anadolu Yakası'nda ise %76’ya kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun %65 seviyelerine çıktığı bu dönemde, sürücülerin planlarını gözden geçirmesi öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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