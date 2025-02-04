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İstanbul İnsani Yardım Derneği, Adıyaman'da Oyun Sınıfları Açacak

İstanbul İnsani Yardım Derneği, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Adıyaman'da 5 okula oyun sınıfları kazandıracak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:00
İstanbul İnsani Yardım Derneği, Adıyaman'da Oyun Sınıfları Açacak

Oyun Sınıflarının Açılışı Gerçekleşiyor

İstanbul İnsani Yardım Derneği, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Adıyaman'da 5 okula kazandırdığı oyun sınıflarının açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Derneğin Faaliyetleri

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak anılan deprem sonrası, duyarlı iş insanları ve gönüllülerce kurulan İstanbul İnsani Yardım Derneği, deprem bölgesinde özellikle yetim çocuklara yönelik eğitim, psikososyal destek ve insani yardım çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Yeni Programlar ve Etkinlikler

Felaketin ikinci yılına özel yeni faaliyetler düzenleyecek olan dernek, "Umut Kütüphaneleri ve Oyun Alanları" programı kapsamında Adıyaman'daki oyun sınıflarının açılışını gerçekleştirecek.

Özel Konuklar

"Birlikte İyi Olacağız" başlığıyla Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilecek programda, psikolog ve yazar Fatih Civelekoğlu ile dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de öğrencilerle bir araya gelecek.

Kardeşlik Köprüsü Projesi

Dernek ayrıca üniversiteli gençler ile bölgedeki yetim lise öğrencileri arasında kardeşlik köprüsü kuracak yeni bir projeyi hayata geçirecek. Pilot şehir olarak belirlenen Adıyaman'daki programda, üniversiteli gençler ile lise öğrencileri tanışacak.

Kardeşim Ol Projesi

"Kardeşim Ol" projesi kapsamında üniversiteli gençler, bölgedeki yetim lise öğrencilerine eğitim desteği vererek mentörlük yapacak. Ayrıca, lise öğrencilerine tablet bilgisayar ve çevrimiçi eğitim modülü hediye edilecektir.

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