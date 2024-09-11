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İstanbul İtfaiyesi, 2024'Ün İlk 8 Ayında 90 Binden Fazla Olayı Yönetti

İstanbul İtfaiyesi, 2024'ün ilk sekiz ayında 16.945 yangın dahil toplam 90.910 olaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:32
İstanbul İtfaiyesi, 2024'Ün İlk 8 Ayında 90 Binden Fazla Olayı Yönetti

İstanbul İtfaiyesi'nin 2024 Performansı

İstanbul İtfaiyesi, 2024 yılının ilk sekiz ayında 16.945 yangın ile birlikte toplamda 90.910 olaya müdahale etti. Bu başarı, itfaiye teşkilatının etkinliğini gözler önüne seriyor.

Müdahale Edilen Olay Türleri

Yapılan resmi açıklamalara göre, itfaiye personeli 8 ay içinde şu olay türlerine müdahale etti:

  • Yangın: 16.945
  • Arama/Kurtarma: 4.812
  • Su Tahliyesi: 168
  • Hayvan Kurtarma: 13.221
  • Acil Sağlık Hizmeti: 35.115
  • Diğer Olaylar: 20.649

İtfaiye Kaynakları ve Ekipmanları

İtfaiye’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu istatistikler de dikkat çekti:

  • Personel Sayısı: 4.607
  • İstasyon Sayısı: 131
  • Araç Sayısı: 927
  • Yangına Ortalama Varış Süresi: 6 dakika 41 saniye

Yangın Önleme ve Eğitim Faaliyetleri

Baca ve yağlı kanalların temizlenmesi sonucu 19.075 bölümde hizmet verildi. Yangın önleme faaliyetleri kapsamında 14.642 uygulama gerçekleştirildi. Ayrıca 267 müdahale planı hazırlandı ve 251.822 kişi eğitim ve farkındalık çalışmalarına katıldı.

Kurtarılan Kişi Sayısı: 7.237. Acil sağlık hizmetleri sayısı ise 35.115 olarak kaydedildi.

Bu veriler, itfaiyenin kent güvenliği açısından ne denli kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

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