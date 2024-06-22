İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram dönüşü trafiği!

DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE

Özellikle İstanbul ve çevre illerden yola çıkan tatilcilerin dönüşü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde ve Osmangazi Köprüsü'nde uzun araç kuyruklarına neden oluyor. Bu durum, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasında da hissediliyor.

Bayram tatili boyunca dinlenme tesislerinin de büyük ilgi gördüğü görülürken, otoyolda görevli polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarıyor.

POLİS DENETİMLERİ ARTIRILDI



İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik yoğunluğunu azaltmak için polis ekipleri önlemlerini sıklaştırdı. Özellikle dönüş yoğunluğunun yaşandığı noktalarda hız kontrolü ve güvenlik denetimleri artırıldı. Sürücülerin emniyet kemeri takmaları ve araçlarıyla güvenli bir şekilde seyretmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.