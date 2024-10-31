İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

Feci Kaza İstanbul-İzmir Otoyolu’nda Oldu

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda meydana gelen kaza, Balıkesir kesiminde yaşandı. 5 aracın, bir tırdan düşen tomruklara çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı.

Kazada Meydana Gelen Olaylar

Olay, İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Erkan Görkem G. yönetimindeki tırın, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında yola 3 tomruk düşürmesiyle başladı. Takipteki bir hafif ticari araç ile 4 otomobil, bu tomruklara çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalelerde yaralılardan 8’i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1’i ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ölü ve Yaralılar

Kazanın ardından hayatını kaybeden kişi, Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle trafik akışı otoyolda tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.