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İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Bayram Yoğunluğu Başladı

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:29
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Bayram Yoğunluğu Başladı

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı bir yoğunluk yaşanmaya başladı. İdari izinle 9 gün sürecek olan bayram tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan birçok vatandaş güneye doğru hareket etti.

Yola çıkan sürücüler, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa kesiminde zaman zaman yoğunluk yaratıyor. Bu durumu hafifletmek için Hersek Gişeleri'nde, İstanbul yönünden gelen trafiği rahatlatmak amacıyla 17 gişeden 12'sinin açıldığı bildirildi. Bu düzenlemenin, araç birikimini azaltması hedefleniyor.

Köprü dışında, otoyol ve İzmit-Yalova, Yalova-Bursa kara yollarında da devam eden akıcı yoğunluğun yarın artabileceği değerlendirilirken, ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk...

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk...

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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