İstanbul-İzmir Otoyolunda Kaza Meydana Geldi
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İstanbul-İzmir otoyolunda Gedelek Viyadüğü yakınlarında lüks aracın arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Lüks aracın makas atarak ilerlemesi sonucu arkadan çarptığı araçta bulunan 3 kişi ile lüks aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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