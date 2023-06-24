İstanbul-İzmir Otoyolunda Kaza Meydana Geldi

İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Lüks aracın makas atarak ilerlemesi sonucu arkadan çarptığı araçta bulunan 3 kişi ile lüks aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.