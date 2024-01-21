İstanbul Jandarması, İnsan Saçı Kaçakçılığına Operasyon Düzenledi!

Esenyurt'ta Jandarma Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde İnsan Saçı Ele Geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından temin edilen insan saçlarının İstanbul'da piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu H.G. ve E.H'nin, yurda soktukları canlı insan saçlarını Esenyurt'ta bir depoda kaçak olarak işledikleri tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve 20 bin dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin, internet üzerinde yasal bir saç tasarım merkezi imajı oluşturarak illegal faaliyetlerini sürdürdükleri ortaya çıktı. H.G. ve E.H, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri kaçak insan saçı ticaretiyle mücadeleye kararlı bir şekilde devam ediyor.