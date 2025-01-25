İstanbul Kaymakamları, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İstanbul Kaymakamları, AA'nın Oylamasında Bir Araya Geldi

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatını öne çıkararak, Türkiye'nin dört bir yanındaki hikayeleri gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Oylama Süreci ve Katılım

Kaymakamlar, Anadolu Ajansı'nın sunmuş olduğu özel kareleri inceleyerek, en beğendikleri fotoğraflara oy verdiler. Bu süreç, İstanbul'daki yöneticilerin fotoğraf sanatına verdikleri önemi bir kez daha ortaya koydu.

Toplumsal Duyarlılık ve Sanat

Bu tür etkinliklerin, toplumsal duyarlılık ve sanatın yaygınlaştırılması açısından büyük bir önemi olduğunu belirten kaymakamlar, Anadolu Ajansı'nın bu gibi projelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.