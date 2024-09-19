İstanbul Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleştirdikleri Kirazlıtepe kentsel dönüşüm projesinde önemli aşamalar kaydettiklerini açıkladı. Bakan Kurum, "Bu proje, İstanbul'da gerçekleştirmek istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Bakanlık, Kirazlıtepe ve çevresindeki 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm projesinin birinci etap konutlarının teslim edildiğini duyurdu. İlk etapta 551 hak sahibi, yeni konut ve iş yerlerine taşındı.

Vatandaşlardan Destek Mesajları

Hak sahiplerinden Sevgi Budak, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüme karşı çıkanların burayı görmelerini isterim. Devletimize güvensinler, evleri sağlam olsun." dedi.

Evlerinin sağlamlığı hakkında bilgi veren Budak, "Deprem korkum artık yok. Burada yalnızca bir ev değil, aynı zamanda bir yaşam alanı var." şeklinde konuştu.

Kirazlıtepe'de Modern Yaşam Alanları

Bir diğer hak sahibi Kübra Atmaca, kentsel dönüşüm sonrası otopark sorununa son verildiğini belirtti. "Burada herkesin dairesinin bir otopark yeri var. Bu, İstanbul gibi bir yerde büyük bir avantaj," dedi.

Atmaca, konutların modern yapısı sayesinde yazın serin, kışın sıcak olduğunu vurguladı ve "Kirazlıtepe'nin silüeti değişti, burada yeni bir yaşam alanı oluştu," dedi.

Devletin Desteği ile Güven Duyuyorlar

Ev sahipleri, kentsel dönüşüm sürecinin devletin desteğiyle daha güvenilir hale geldiğini ve bu nedenle tereddütsüz evlerini dönüşüme vermeleri gerektiğini dile getirdi.