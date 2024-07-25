İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da Sağanak Yağış Uyarısı

Bu Gece ve Yarın Sabah Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul'da Gök Gürültülü Yağış

Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak, Cuma sabahı Kocaeli ve Sakarya'ya da ulaşacak.

Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgar değişiklikleri, ulaşımdaki aksaklıklar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.