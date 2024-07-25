Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için yağış uyarısında bulundu. Dikkatli olunması önerildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:54
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da Sağanak Yağış Uyarısı

Bu Gece ve Yarın Sabah Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul'da Gök Gürültülü Yağış

Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak, Cuma sabahı Kocaeli ve Sakarya'ya da ulaşacak.

Dikkat Edilmesi Gereken Riskler

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgar değişiklikleri, ulaşımdaki aksaklıklar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları