İstanbul Kültür ve Kongre Turizminde Dünya Çapında Öne Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un turizm potansiyeline ilişkin yaptığı açıklamalarda, "İstanbul, gayretlerimiz neticesinde bugün kültür ve kongre turizmi açısından dünyanın gözde destinasyonlarından biri haline geldi" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'un Yükselen Değeri

Erdoğan, bu gelişimin her yönüyle İstanbul'un uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Özellikle kültürel etkinliklerin artması ve uluslararası kongre organizasyonlarının İstanbul'u tercih etmesi, şehrin turizm profilini yükseltmektedir.