İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sanat Fırtınası

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sanatseverler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali, son gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Festivalde yer alan dünya çapında ünlü sanatçıların eserleri, uzun kuyruklar oluşturan sanatseverleri ağırladı. Picasso, Da Vinci, Frida Kahlo, Andy Warhol, Salgado ve Refik Anadol gibi önemli isimlerin eserleri, festival alanında ziyaretçilere sunuldu.

Öğretmen ve Öğrencilerin Görüşleri

Görsel sanatlar öğretmeni Emel Gökdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Festivalin sosyal medyada duyurulmasıyla yoğun ilgi gördüğünü" belirtti. Gökdeniz, "Frida'nın renkli ve canlı karakterini sergide görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Öğrenci Zehra Hazal ise, serginin sosyal medya aracılığıyla dikkatini çektiğini vurguladı ve "1,5 saate yakın sıra bekledik ama buna değdi" ifadelerini kullandı.

Picasso Hayranları Buluştu

Melisa Cansu, İstanbul'da Picasso sergisini görmek amacıyla geldiğini, festivalin tadını çıkararak yeni arkadaşlıklar edindiğini söyledi. "Picasso benim için çok özel; sergiyi görmeyi çok istiyordum" diye ekledi.

Refik Anadol: Yoğun İlgi Çekti

Proje yöneticisi İdil Kazezyılmaz, festivalde ilk kez bulunduğunu, yoğun ilgi nedeniyle sadece Refik Anadol'un eserlerini görebildiğini dile getirdi.

Festivalde Diğer Etkinlikler

Festival, müzikseverleri de unutmadı. Deutsches Symphonie Orchester Berlin; izleyicilerden dakikalarca alkış aldı. Ataürk Kültür Merkezi'nde çeşitli sanatçıların sergileri ve etkinlikler düzenlendi.

Festivalin sona ermesiyle birlikte Frida Kahlo, Picasso, Andy Warhol ve Salgado'nın sergileri, Aralık ayına kadar ziyaret edilebilecek.

Fişekhane ve Rami Kütüphanesi'nde de tiyatro oyunları ve söyleşiler, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a önemli sanatçılarının eserlerinin yer aldığı festival kapsamındaki sergiler ziyaret edildi.