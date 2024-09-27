İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Sanat ve Turizm Buluştu

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Gala Açılışı Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasına katıldı. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

"Kültür ve Sanat ile Turizmi Bütünleştirmek Amacımız"

Ersoy, festivalde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden beri, kültür ve sanat ile turizmi hiç ayrıştırmadık. Bu unsurları birbirini destekleyen bir ekosistem olarak gördük" dedi.

İstanbul'da Sanat Dolu 9 Gün

Festival süresince 110'dan fazla noktada, 500'ü aşkın etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Ersoy, "Sanatın her alanı festivalimizde yer alacak. Yıl boyunca birçok farklı etkinlik ile halkımızı bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu.

Gelecek Yıl 20 Şehirde Olacak

Önümüzdeki yıl festivalin kapsamının 20 şehre yayılacağını belirten Ersoy, "Festivalimiz devam eden birçok kültürel etkinlik ile desteklenecek ve daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanatçılar Turnuvada

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado, festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Medya sanatçısı Refik Anadol ise eserlerinin Türkiye'nin dört bir yanına ulaştığını belirtti.

İstanbul Kültür Yolu Festivali, 6 Ekim'e kadar çeşitli etkinlikleriyle sanatseverlere kapı açmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 13. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış galasında konuşma yaptı.