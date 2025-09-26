İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Galası AKM'de: Ersoy'dan Büyüme ve Sürdürülebilirlik Mesajı

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin Galası AKM'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivalinin galası, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Ersoy: Festival artık uluslararası bir ilgi odağı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, galada yaptığı konuşmada, 5 yıl önce İstanbul'da başlayan Kültür Yolu Festivali'nin artık dünyanın ilgiyle ve hayranlıkla takip ettiğini belirtti. Ersoy, başlarken hedeflerinin kültürle bütünleşmiş bir turizm vizyonu ortaya koymak olduğunu söyleyerek, "Yurdumuzun dört bir yanına dünya çapında kültür sanat etkinliklerini ulaştırmak ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en üst noktaya taşımak istedik. Bugün geldiğimiz noktada, binlerce etkinlik, milyonlarla buluşan on binlerce sanatçı ve ortaya çıkan muhteşem bir sinerjiyle bu vizyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yolda en çok önem verdiğimiz unsurlar, sürdürülebilirlik ve halkımızın hayatına gerçek anlamda değer katmak oldu."

Etkinlik yaklaşımı: Deneyim ve sürdürülebilirlik

Ersoy, günümüz turizm anlayışındaki değişime işaret ederek, ziyaretçilerin artık sadece görmek değil, hissetmek ve deneyimlemek istediğini vurguladı: "Turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz". Festivalin genç sanatçılar için bir vitrin, ustalar için bir saygı duruşu ve uluslararası kültür-sanat çevreleri için bir davetiye olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik ve sergiler

Bakan Ersoy, İstanbul Festivalinde bu yıl 110 noktata, 180 başlık altında 730 etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı ve "Etkinlik sayısı bakımından geçtiğimiz yılın oldukça üzerine çıktık." dedi. Programda dünyaca ünlü isimler ve topluluklar yer alıyor; Rusya'nın efsanevi bale topluluğu Bolşoy Tiyatrosu ilk kez İstanbul'da sahne alacak, gösteriler 'Romeo ve Juliet' ile başlayıp 'Kuğu Gölü' ile devam edecek. Ayrıca modern klasik müziğin önemli isimlerinden Andrea Vanzo AKM'de konser verecek.

Sergi programı da dikkat çekici isimleri barındırıyor: 'Sürrealizmin Başyapıtları' (Salvador Dali), 'Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru' (Henri Matisse), 'James Cameron'ın Sanatı', 'The Haunted Eye' (Steve McCurry dünya prömiyeri) ve yerli bir hikâyeyi anlatan 'Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası' ziyaretçilere sunuluyor.

Filistin başlığı ve insanlık vurgusu

Festivalde bu yıl Filistin konulu sergilere yer verdiklerini söyleyen Ersoy, sanatın gücüyle Gazze ve Filistin'deki insanlık dramını gündeme taşıyacaklarını belirtti: 'Nuri Pakdil ve Kudüs', 'Hala Yaşıyorum', 'Filistin Benim Vatanım', 'Ben Yıkılmayacağım' sergileriyle "Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız" ifadelerini kullandı.

'Bir Anadolu Şenliği' ve bölge programı

Bakanlık tarafından hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' programına da değinen Ersoy, bu etkinliğin Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 5 şehirde gerçekleştirildiğini açıkladı. Şölenin 22 Ağustos'ta Hakkari'de başladığını ve sırasıyla Tunceli, Şırnak ve Bingöl'de yapıldığını belirtti; son durağın Bitlis olduğunu ve etkinliklerin 28 Eylül'de sona ereceğini duyurdu. Ersoy, bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğündeki 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun önemli bir bileşeni olarak tanımladı.

2026 ve 2027 hedefleri

Festivalin önümüzdeki yıllarda genişleyeceğini açıklayan Ersoy, 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirden 26 şehre çıkacağını söyledi. Yeni katılacak iller arasında Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya yer alacak. Ayrıca 2027 için de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın programa dahil edileceği belirtildi; böylece 2027'de festivalin 32 ille daha da büyüyeceği ifade edildi.

Gala sonrası sergi gezisi

Konuşmasının ardından Bakan Ersoy, galaya katılan davetlilerle sohbet etti ve AKM'de 'Sürrealizmin Başyapıtları' (Salvador Dali), 'Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru' (Henri Matisse) ile 'Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası' sergilerini gezdi.

