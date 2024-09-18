İstanbul-Londra Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcu Tutuklandı

İstanbul-Londra Seferi Öncesi Olay Çıktı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından gerçekleştirilen İstanbul-Londra seferi öncesinde, kabin ekibine hakaret eden bir yolcu, B.G., zorluk çıkararak uçağın hareket etmesini engelledi.

Yasal Süç Süreci Başladı

B.G., "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

14 Eylül 2023 tarihinde İstanbul-Londra seferine çıkan uçağın kokpit ekibi, kabin görevlilerine yapılan hakaretler sonrası yolcunun uçaktan indirilmesini talep etti. İlgili yasal belgelerle birlikte B.G., Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilerek burada ifadesi alındı.

Uçuşa Kabul Edilmedi

THY yetkilileri, olayın ardından B.G. için kuraldışı yolcu formu düzenlendiğini ve yolcunun uçuşa kabul edilmediğini duyurdu. Bu yolcu, kara listeye alındı.

Vali'den Açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, olaya dikkat çekerek, yolcunun havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de olaya ilişkin hukuki süreçlerin başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.