İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi

İstanbul-Londra Seferinde Olaylı Anlar

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Londra'ya yapacağı sefer öncesinde, uçakta kabin ekibine zorluk çıkaran bir yolcu hakkında işlem yapıldı.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yolcunun uçaktan indirilerek, yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Uçuş öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu dolduruldu ve bu kişi uçuşa kabul edilmedi.

Güvenlik Önlemleri

Zorluk çıkaran B.G, zor kullanılarak uçaktan kelepçelendi. 19.50'de B Pieri engelli geçiş noktasında çevreye rahatsızlık vermeye devam eden yolcu hakkında Kabahatler Kanunu 37. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı ve limanın dışına çıkarıldı.

Yolcunun Durumu

Anksiyete bozukluğu bulunan yolcunun ailesiyle irtibat kurularak, limana gelen bir yakınına teslim edildi.

Valiye Açıklamalar

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Beklenen son…" ifadelerini kullandı.