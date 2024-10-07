İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Ayşenur Halil İçin Protesto Düzenlendi

Üniversiteden Yürek Yakıcı Protesto

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti. Protesto, üniversitenin Güney Kampüsü'ndeki arka bahçede yapıldı.

Sesini Duyuramamış Tüm Kadınlar İçin Buradayız

Bir araya gelen öğrenciler, siyah giysiler giymiş ve yakalarına Ayşenur’un fotoğraflarını takmıştı. Öğrencilerin taşıdığı pankartlarda Türkiye ve İngilizce olarak şu ifadeler yer aldı: "Sesini duyuramamış tüm kadınlar için buradayız", "Yaşamak istiyoruz", "Öfkeni diri, başını dik tut", "Sen, ben, biz, birbirimizin çaresiyiz", "Kadına değil, şiddet son", "Korkuya teslim olmayacağız" ve "Kadına ve çocuğa dokunma". Protesto, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve diğer kadın cinayetleri kurbanları için bir dakikalık saygı duruşuyla sona erdi.

Adalet Talebi ve Mücadele Vurgusu

Etkinlikte basın açıklaması yapan Hümeyra Ünsalan, bu tür cinayetlerin toplumu tehdit ettiğini belirtti. "Kadın cinayetlerine sebep olan bu sistemi reddediyoruz" diyen Ünsalan, ülkede adaletin sağlanmadığını vurguladı. Melike Doğan ise Ayşenur’un yokluğunda onun adını haykırarak, toplumun geleceği için herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yapı oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Değişim İçin Birlikte Hareket Edelim

Öğrenciler, "Ayşenur ölmedi, kalbimizde yaşıyor", "Asla yalnız yürümeyeceksin" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları attılar. Bu protesto, sadece kadınların değil tüm insanlığın mücadelesi olarak tanımlandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşenur Halil'in Eyüpsultan'da boğazı kesilerek öldürülmesini protesto etti.