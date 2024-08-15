İstanbul Medipol Üniversitesi'ne Yüksek Sıralama ile 25 Öğrenci Yerleşti

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Büyük Başarı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrasında, Türkiye genelinde ilk 100'e giren 25 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşti.

Başarılı Öğrenciler ve Kazanılan Programlar

YKS'de birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, özellikle sayısal alanda elde ettikleri başarılarla İstanbul Medipol Üniversitesi'nin İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesi'ne (UTF) kabul edildi. Ayrıca, sayısal puan türünde ilk 10'da 6 öğrenci Medipol tercih etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran'ın Açıklamaları

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, üniversitenin 2010 yılında öğrenci almaya başladığını ve bu süreçte kalite ile büyümeyi eş zamanlı yürüttüklerini ifade etti. Ceran, "Sayılarla ifade edecek olursak, üniversitemiz 45 bin öğrenci ve 50 bine yakın mezun sayısına ulaşarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı. Tüm hedefimiz, eğitimde kaliteyi artırmak ve dünya çapında saygın üniversiteler arasında kendimize yer edinmektir," dedi.

Öğrencilerden Mesajlar

Daha sonra söz alan YKS birincisi Zeynep Naz Çöne, doktor olma hayalini ve araştırmacı hekim olma hedefini paylaşırken, Mustafa Özateş de başarılı olmasında etkili olan bilim insanlarının hikayelerinden ilham aldığını belirtti. Baki Yiğit Tomruk, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve tıp eğitimi almayı planladığını ifade etti.

Bu yıl yapılan YKS'de Türkiye 5'incisi olan Ayşe Tuğçe Tepe ise yaz döneminde yaşadığı zorluklardan sonra daha fazla çalışmaya karar verdiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.