Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Medipol Üniversitesi'ne Yüksek Sıralama ile 25 Öğrenci Yerleşti

YKS sonuçlarına göre ilk 100'e giren 25 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:08
İstanbul Medipol Üniversitesi'ne Yüksek Sıralama ile 25 Öğrenci Yerleşti

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Büyük Başarı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrasında, Türkiye genelinde ilk 100'e giren 25 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşti.

Başarılı Öğrenciler ve Kazanılan Programlar

YKS'de birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, özellikle sayısal alanda elde ettikleri başarılarla İstanbul Medipol Üniversitesi'nin İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesi'ne (UTF) kabul edildi. Ayrıca, sayısal puan türünde ilk 10'da 6 öğrenci Medipol tercih etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran'ın Açıklamaları

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, üniversitenin 2010 yılında öğrenci almaya başladığını ve bu süreçte kalite ile büyümeyi eş zamanlı yürüttüklerini ifade etti. Ceran, "Sayılarla ifade edecek olursak, üniversitemiz 45 bin öğrenci ve 50 bine yakın mezun sayısına ulaşarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı. Tüm hedefimiz, eğitimde kaliteyi artırmak ve dünya çapında saygın üniversiteler arasında kendimize yer edinmektir," dedi.

Öğrencilerden Mesajlar

Daha sonra söz alan YKS birincisi Zeynep Naz Çöne, doktor olma hayalini ve araştırmacı hekim olma hedefini paylaşırken, Mustafa Özateş de başarılı olmasında etkili olan bilim insanlarının hikayelerinden ilham aldığını belirtti. Baki Yiğit Tomruk, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve tıp eğitimi almayı planladığını ifade etti.

Bu yıl yapılan YKS'de Türkiye 5'incisi olan Ayşe Tuğçe Tepe ise yaz döneminde yaşadığı zorluklardan sonra daha fazla çalışmaya karar verdiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!