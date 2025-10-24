İstanbul merkezli 'Change' Operasyonu: 50 Araç, 74 Zanlı Yakalandı

Asayiş Şube ekipleri, kaza ve hasarlı araçların üstüne 'change' uygulayan şebekeyi çökertti

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 50 araç ele geçirildi, 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu açıklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturmada, şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç delillerini yok etme' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından işlemler yapıldığı bildirildi.

İncelemede, bazı şüphelilerin kaza, yangın veya deprem gibi nedenlerle ağır hasar kaydı bulunan araçların şasi ve motor numaralarını 'change' yöntemiyle yurt dışından getirilen numaralarla değiştirdikleri, piyasadan temin ettikleri hacizli ve pert araçların üzerine uyguladıkları tespit edildi. Bu şekilde yasa dışı satışlar yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyon, İstanbul merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak, Mersin ve Van illerinde 21 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 50 araç ile birlikte ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 1249 fişek ele geçirildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen araçlar, sergilenmek üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde kamuoyuna sunuldu.

