İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde 'Change otobüs' operasyonu: Şebeke çökertildi

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, 'Change otobüs' olarak adlandırılan ve deprem, yangın, trafik kazası gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını değiştirip sahte belgelerle satışa sunan şebeke çökertildi. 27 kişi ile ilgili kimlik tespit edildi; soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildi.

Suç şebekesinin yöntemi ve soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Elde edilen bilgilere göre şüpheliler, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldı. Ardından yurtdışından getirilen aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek araçları 'sözde tamir edilmiş' gibi gösterip sahte belgelerle satışa sundu.

Şüphelilerin ayrıca yurtdışından getirilen otobüsleri yedek parça olarak piyasaya sürdüğü ve bu yöntemle milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan titiz çalışmalar sonucu 27 şebeke üyesinin kimlik bilgileri belirlendi. Şahıslardan üçü yurt dışında yaşıyor, beşi ise başka suçlardan cezaevinde bulunuyordu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 05 Aralık 2025 günü İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1'i kadın olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda otobüs yedek parçası ele geçirildi. Ayrıca motor ve şasi numaraları değiştirilmiş olduğu belirlenen 18 otobüse el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan bir kişi serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 23 kişi 08 Aralık 2025 günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tekrar sorgulanan 1 kişi serbest bırakıldı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 14 şüpheli tutuklandı.

