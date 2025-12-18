DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'Change otobüs' operasyonunda sahte motor ve şasi numaralarıyla otobüs satan çete çökertildi; 27 kişinin kimliği tespit edildi, 14 tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:15
İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde 'Change otobüs' operasyonu: Şebeke çökertildi

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, 'Change otobüs' olarak adlandırılan ve deprem, yangın, trafik kazası gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını değiştirip sahte belgelerle satışa sunan şebeke çökertildi. 27 kişi ile ilgili kimlik tespit edildi; soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildi.

Suç şebekesinin yöntemi ve soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. Elde edilen bilgilere göre şüpheliler, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldı. Ardından yurtdışından getirilen aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek araçları 'sözde tamir edilmiş' gibi gösterip sahte belgelerle satışa sundu.

Şüphelilerin ayrıca yurtdışından getirilen otobüsleri yedek parça olarak piyasaya sürdüğü ve bu yöntemle milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan titiz çalışmalar sonucu 27 şebeke üyesinin kimlik bilgileri belirlendi. Şahıslardan üçü yurt dışında yaşıyor, beşi ise başka suçlardan cezaevinde bulunuyordu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 05 Aralık 2025 günü İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1'i kadın olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda otobüs yedek parçası ele geçirildi. Ayrıca motor ve şasi numaraları değiştirilmiş olduğu belirlenen 18 otobüse el konuldu.

Emniyette ifadeleri alınan bir kişi serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 23 kişi 08 Aralık 2025 günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tekrar sorgulanan 1 kişi serbest bırakıldı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 14 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE 'CHANGE OTOBÜS' OPERASYONUNDA 27 KİŞİ YAKALANDI. DÜZENLENDİ....

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE 'CHANGE OTOBÜS' OPERASYONUNDA 27 KİŞİ YAKALANDI. DÜZENLENDİ. ŞÜPHELİLERİN, DEPREM, YANGIN, TRAFİK KAZALARINDA KULLANILMAZ HALA GELEN OTOBÜSLERİN MOTOR VE ŞASİ NUMARALARINI YURTDIŞINDAN GETİRDİKLERİ OTOBÜSLERE AKTARARAK SÖZDE TAMİR ETTİRMİŞ GİBİ YAPIP SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ. 19 ŞÜPHELİDEN 14'Ü TUTUKLANDI.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE 'CHANGE OTOBÜS' OPERASYONUNDA 27 KİŞİ YAKALANDI. DÜZENLENDİ....

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
4
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
5
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
6
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
7
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor