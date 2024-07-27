İstanbul Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 27 Gözaltı

İstanbul'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon

İstanbul merkezli olarak düzenlenen bir operasyonda, 8 ildeki dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan baskınlarda toplam 27 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkardıkları hacizli araçları sattıkları iddia ediliyor.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalıntı ve hacizli araçlara yönelik yürütülen soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

İstanbul’un yanı sıra İzmir, Diyarbakır, Mersin, Manisa, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sırasında, icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlileri ve yediemin otoparkı yetkilileri de dahil olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, satışa çıkarılan 18 araç ele geçirildi.

Şüphelilerin Yöntemleri

Şüphelilerin, araçların haciz durumunu kaldırmak için icra müdürlüğünden resmi belgeler düzenledikleri ve bu belgelerle birlikte noterliğe giderek araçları kendi adlarına tescil ettirdikleri öğrenildi. Ayrıca, araçların düşmanca gözlemlenmemesi için, bu araçların örgüt üyeleri arasında el değiştirilerek iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi.

Polis, çetenin, çoğu lüks olan toplam 31 aracın satışını önledi. 22 aracın ise tescil edilerek satışının gerçekleştiği kaydedildi. Şebekenin, çoban H.I. adına para karşılığında kayıtlı 7 araç bulundurduğu da ortaya çıktı.

Adli Süreç

Ele geçirilen araçlar, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şubedeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, daha önce gözaltına alınan icra müdür yardımcılarından O.K.’nın da tutuklandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yediemin otoparklarından sahte evrakla çıkardıkları hacizli araçları sattıkları ileri sürülen 27 kişi yakalandı. Polisin ele geçirdiği 18 araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.