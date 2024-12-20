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İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheliden 11'i tutuklandı, 8'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:53
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul dışında Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Ordu ve Tekirdağ gibi 7 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem sorumlularınca kurum sınavlarına hazırlanmaları için örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişilerin tespitini sağladı.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden bazıları gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı olarak biliniyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, itirafçı olan 8 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Türkiye genelinde FETÖ ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı ve etkili çalışmaların bir örneği olarak dikkat çekiyor.

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