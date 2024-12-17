İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 19 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye Yönelik Büyük Operasyon

İstanbul merkezli olarak 7 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Analizlerle Belirlenen Şüpheliler

Yapılan teknik analizler sonucunda, FETÖ'nün mahrem sorumluları tarafından kurum sınavlarına hazırlanmaları amacıyla örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirilen kişiler belirlendi. İncelemeler, şüphelilerle ilgili ifade ve ankesörle periyodik ardışık aranma kayıtlarını da ortaya çıkardı.

Yakalanan Şüpheliler Arasında Önemli İsimler

Yakalanan şüpheliler arasında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanı gibi görevdeki kamu personellerinin bulunduğu dikkat çekti.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 19 kişinin, örgütün faaliyetlerine destek verdiği değerlendiriliyor.