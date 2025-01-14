İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 19 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 08:43
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 19 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da FETÖ'ye Operasyon: 19 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli olarak düzenlenen ve 5 ili kapsayan FETÖ operasyonunda, toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Ekipler, FETÖ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ankesörlü telefonlarla irtibat kuran, ayrıca hakkında itirafçı beyanı bulunan örgüt üyelerini tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, toplam 19 zanlıyı yakalamayı başardı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü ve konuyla ilgili soruşturmalara devam edilmektedir.

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